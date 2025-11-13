8 نساء يفزن بـ"كوتا نينوى" و5 من السليمانية يترشحن بحصيلة الأصوات

شفق نيوز- السليمانية/ نينوى

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات النيابية في العراق، يوم الخميس، فوز ثماني مرشحات بمقاعد كوتا النساء ضمن التشكيلة البرلمانية الجديدة لمحافظة نينوى، فيما تمكنت خمس مرشحات في محافظة السليمانية من الفوز بمقاعد برلمانية بما حصدهن من أصوات بلغت نحو 55 ألف صوت.

وبحسب الوثائق الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد توزعت المقاعد النسوية الثمانية في نينوى على عدد من التحالفات والأحزاب المشاركة، ضمن نظام الكوتا.

والفائزات هنّ: إخلاص الدليمي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ورحيمة الجبوري عن ائتلاف الإعمار والتنمية، وشهد أحمد عن تحالف تقدم، ومنى العبيدي عن نينوى لأهلها، وسمية الخابوري عن تحالف السيادة، وفوزة محمد العلوان عن تحالف عزم، وسامية شنكالي عن تحالف القضية الإيزيدية، وأحلام الكاكائي عن اتحاد أهل نينوى.

وفي السليمانية، تصدرت رئيسة قائمة الجيل الجديد، سروة عبد الواحد، ترتيب المرشحات بعد حصولها على 21 ألفاً و980 صوتاً، تلتها مژة محمود، المرشحة عن الجيل الجديد أيضاً، بـ14 ألفاً و202 صوت.

فيما "جاءت رئيسة قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أشواق الجاف، في المرتبة الثالثة بحصولها على 8203 أصوات، فيما نالت سروة محمد من قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني 6939 صوتاً، أما برزي أزمر من قائمة "هەڵوێست" فقد حصلت على 3654 صوتاً.

ووفقاً للمفوضية، فإن "جميع المرشحات الفائزات من السليمانية حصدن مقاعدهن بأصوات الناخبين مباشرة دون اللجوء إلى نظام الكوتا النسائية، ليصل مجموع أصواتهن إلى 54 ألفاً و978 صوتاً".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء أمس الأربعاء، تصدر حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بعدد الأصوات في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان (240 ألف صوت)، فيما جاء في المرتبة الثانية تيار الموقف الوطني (75 ألف صوت)، والجيل الجديد ثالثاً (69 ألف صوت).

أما في محافظة نينوى، فقد تصدّر الحزب الديمقراطي الكوردستاني النتائج بحصوله على (189 ألف صوت)، تلاه حزب تقدم (157 ألف صوت)، وائتلاف الإعمار والتنمية ثالثاً (146 ألف صوت).

وجاءت قائمة نينوى لأهلها في المركز الرابع (111 ألف صوت)، وتحالف عزم العراق/عزم خامساً (100 ألف صوت)، والحسم الوطني سادساً (89 ألف صوت).

وفي المراتب التالية، حلّت منظمة بدر سابعاً (77 ألف صوت)، وتحالف سيادة الوطني – تشريع ثامناً (64 ألف صوت)، واتحاد أهل نينوى تاسعاً (56 ألف صوت)، والمشروع العربي في العراق عاشراً (54 ألف صوت).

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من سبعة آلاف مرشح يتنافسون على 329 مقعداً، فيما من المقرر إعلان النتائج النهائية خلال الأيام المقبلة.