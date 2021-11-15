8 منها غير مطابقة.. المفوضية تنهي عد وفرز محطات اقتراع الدائرة السادسة ببغداد

شفق نيوز/ اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الاثنين، عن إعادة عد وفرز صناديق الاقتراع لأكثر من محطة انتخابية في الدائرة السادسة ببغداد، وجاءت مطابقة للنتائج باستثناء ثماني محطات.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها أجرت علميات العد والفرز اليدوي للمحطات التي أُلزمت بها من قبل الهيئة القضائية للانتخابات للتحقق من صحة الإجراءات المُتخذة ومدى تأثيرها على أحقية الطاعن في الفوز بعضوية مجلس النواب وعدد الأصوات الحقيقية التي حصل عليها نتيجة الاقتراع.

وبينت ان هذه المحطات للدائرة السادسة (مكتب انتخابات بغداد الرصافة)، وشملت 108 محطات، جرى عدها وفرزها في قاعة (الشرف) ببغداد، مؤكدة انها جاءت مطابقة أثناء المشاهدة العيانية، عدا صناديق ثماني محطات وُجد فيها أوراق اقتراع اتضح عدم بطلانها، من خلال تدقيقها من قبل اللجنة المركزية المشكلة لهذا الغرض.

واشارت الى انها رفعت النتيجة إلى مجلس المفوضين الذي بدوره سيرسلها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لتقول قولها فيها، مضيفة ان الإجراءات تمت بحضور المراقبين الدوليين وعدد من منظمات المجتمع المدني المتخصصة بمراقبة الانتخابات، إضافة إلى وكلاء الكيانات السياسية، لمتابعة العملية وفق الضوابط المعمول بها.

وشهدت الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، اعتراض العديد من الكتل والأحزاب والمرشحين على النتائج المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات، ومن أبرزها الكتل الشيعية التي طعنت بالنتائج واتهمت المفوضية بالتلاعب بأصوات الناخبين.