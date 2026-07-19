72 نائباً يسألون وزير النفط عن اتفاقاته في واشنطن (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

قدّمت عضو مجلس النواب العراقي هيام الياسري، يوم الأحد، طلباً إلى رئيس مجلس النواب لاستضافة وزير النفط داخل قبة البرلمان.

وبحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، فأن 72 نائباً وقّعوا على الطلب النيابي، للاستيضاح من وزير النفط العراقي حول "العقود ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع الجانب الأميركي خلال الزيارة الأخيرة لواشنطن، وخاصة ما يتعلق منها بصندوق الطاقة والتنمية ودعم الخزين الاستراتيجي الأميركي".

وكان الزيدي وأعضاء الوفد الرفيع المستوى المرافق له، قد اختتموا أمس السبت، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية دامت خمسة أيام، ركزت على إطلاق شراكة اقتصادية شاملة ومتنوعة لدعم الاقتصاد العراقي، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتنشيط سوق العمل المحلي، فضلاً عن تمكين العراق من فتح منافذ جديدة لتصدير النفط الخام ورفع قدرات الإنتاج والتصفية.