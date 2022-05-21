7 ترأسن اللجان النيابية.. خلافات نسائية تعيق اختيار رئيسة "المرأة والطفل"

شفق نيوز / كشف مصدر في مجلس النواب، اليوم السبت، باختيار سبعة نائبات لرئاسة لجان البرلمان من أصل 25 لجنة نيابية، فيما بيّن أن خلافاً نسائياً داخل لجنة المرأة والطفل حال دون اختيار رئيسة للجنة حتى الآن.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز إن "عملية اختيار وانتخاب رئاسات اللجان النيابية تم من خلال تصويت أعضاء كل لجنة على اختيار النائب الأكبر سناً لرئاستها بحضور النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي".

وأضاف المصدر أن "8 لجان نيابية من أصل 25 لجنة أصبحت برئاسة النساء، وتم اختيار سبعة نساء لرئاسة 7 لجان حتى الآن، فيما بقيت لجنة المرأة والطفل بلا رئيسة حتى الآن بسبب خلافات بين النائبات داخل اللجنة على اختيار رئيسة لها وفقاً للسن، والرغبة ان تكون الرئيسة منها بالانتخاب".

وتابع المصدر أن "النائبات اللواتي تم اختيارهن لرئاسات اللجان السبعة حتى الآن هن كل من ناهدة الدايني لرئاسة لجنة النزاهة، وأمل طعمة لرئاسة لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، وفيان عبد العزيز لرئاسة لجنة الاستثمار والتنمية، ولقاء آل ياسين لرئاسة لجنة الصحة والبيئة، وزهرة البجاري لرئاسة لجنة النقل والاتصالات، وزيتون حسين الدليمي لرئاسة لجنة التربية، ونهلة الفهداوي لرئاسة لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني".