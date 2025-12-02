6 أسماء تتنافس على منصب رئاسة البرلمان العراقي

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع في المجلس السياسي الوطني "الذي يضم القوى السياسية السنية الفائزة بالانتخابات"، يوم الثلاثاء، عن الأسماء المرشحة لرئاسة مجلس النواب في دورته الجديدة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع قوى المجلس السياسي الوطني الجامع للمكونات السنية المقرر انعقاده الخميس المقبل، سيناقش قائمة بأسماء المرشحين لرئاسة البرلمان ومطابقة سيرة المرشح مع الضوابط التي حددها المجلس في اختيار رئيس البرلمان الجديد".

وأضاف أن "قائمة المرشحين لشغل المنصب تضم كلاً من زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، ووزير التربية السابق محمد تميم، ووزير الدفاع ثابت محمد العباسي، وزعيم تحالف العزم مثنى السامرائي، إلى جانب سالم العيساوي، ومحمود القيسي".

وأشار المصدر، إلى "تحديد ما يتطلبه منصب رئاسة البرلمان من النقاط بـ 25 نقطة"، مبيناً أن "جلسة أخرى ستعقد بعد اجتماع الخميس لإنهاء تسمية مرشح مناسب لرئاسة مجلس النواب الجديد".

وسبق أن كشف مصدر سياسي، لوكالة شفق نيوز، عن عزم المجلس السياسي الوطني، الجامع للقوى السنية الفائزة بالانتخابات التشريعية الأخيرة، عقد الاجتماع الأول الخميس المقبل، لبحث ملف توزيع المناصب ما بين كتل وأحزاب المجلس.

يذكر أن المتحدث باسم تحالف السيادة محمد عباس قد كشف لوكالة شفق نيوز، يوم السبت الماضي، عن وجود بعض الأسماء السرية المرشحة لرئاسة مجلس النواب العراقي تناقش خلف الكواليس.

وأعلنت قوى التحالفات والأحزاب السنية الفائزة في الانتخابات، يوم الأحد الماضي، عن تأسيس "المجلس السياسي الوطني"، وذلك خلال اجتماع موسع عقد بمبادرة ودعوة من رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في بغداد، بهدف توحيد الرؤى والمواقف إزاء الملفات الوطنية الكبرى وتعزيز العمل المشترك بين القيادات والكتل السياسية، وفق بيان صدر في وقتها.

ووفق النتائج النهائية للانتخابات، حصدت القوى السنية 77 مقعداً، ما يجعل إعادة تشكيل التحالفات عاملاً حاسماً في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.