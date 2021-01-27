وثائق.. تحرك برلماني لتعديل قانون التقاعد الموحد

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الشهداء النيابية، اليوم الاربعاء، عن جمع تواقيع 50 نائباً لتعديل المادة 10 من قانون "التقاعد الموحد"، عازية طلب التعديل "لحسم للجدل وقطع الطريق على التفسيرات الخاطئة".

وقال رئيس اللجنة النائب عبد الاله النائلي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز إن "لجنة الشهداء قامت بجمع تواقيع 50 نائباً لتعديل المادة 10 من قانون التقاعد الموحد"، موضحاً أن ذلك جاء "حسماً للجدل وقطع الطريق على التفسيرات الخاطئة للقانون من قبل الحكومة ودوائرها التنفيذية ومن اجل ارجاع حقوق من قطعت مستحقاتهم من المعتقلين والمحتجزين السياسيين".

وأضاف أن "النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي همَّش على الكتاب الى اللجنة القانونية ولجنة الشهداء لإنجاز التعديل بالسرعة الممكنة"، مشيراً إلى "تقديم التعديل سيكون يوم السبت المقبل".

وأشار إلى أن "هذه المادة تتعلق بقوانين العدالة الانتقالية وهي من اختصاصات لجنة الشهداء النيابية"، مؤكداً أن "الشرائح ملزمة بالتواصل مع النواب من جميع الكتل من اجل مساعدتنا في انجاز التعديل باسرع وقت ممكن".