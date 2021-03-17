5 كيانات سياسية تدعو لتشكيل جبهة وطنية جامعة لإنقاذ العراق

شفق نيوز/ أكدت خمسة كيانات سياسية، يوم الأربعاء، على ضرورة تشكيل إطار تنسيقي وطني للقوى السياسية الناشئة والبحث عن سبل لإخراج العراق من أزماته.

وذكر بيان مشترك لرؤساء الكيانات الخمسة، ورد لوكالة شفق نيوز، وهم: تيار الفراتين محمد شياع السوداني، وحركة الوفاء العراقية عدنان الزرفي، ومهنيون للإعمار محمد صاحب الدراجي، وتجمع السلام الديمقراطي محمد إقبال، والشخصية السياسية البصرية مزاحم التميمي، عقدوا اجتماعاً من أجل صياغة مشروع جبهة وطنية جامعة لخدمة العراق والعراقيين خلال المرحلة المقبلة.

واوضح البيان ان المجتمعين ناقشوا جملة من القضايا السياسية والوضع العام في البلاد، مؤكدين على ضرورة تشكيل إطار تنسيقي وطني يضم قوى سياسية ناشئة تعمل على فتح حوار ونقاش وطني لأوضاع البلد وتحديد سبل الخروج من أزماته، فضلا عن الانفتاح على القوى السياسية الأخرى من أجل الوصول الى وضع حلول ناجعة نحو مستقبل افضل.

وناقش المجتمعون الإطار الذي سيعملون فيه خلال وبعد الانتخابات النيابية المقبلة وصولا الى خلق جبهة وطنية تمثل ابناء الشعب العراقي بجميع اطيافه وفق برنامج يحقق طموحات العراقيين وتطلعاتهم في بناء دولة قوية مستقلة مستقرة مزدهرة وموحدة، تعطي الامل للأجيال القادمة وخاصة الشباب منهم.