5 دول كبرى تتوعد: لن نتسامح مع قصف أربيل

شفق نيوز/ توعدت خمس دول كبرى يوم الاربعاء بعدم التسامح مع القصف الصاروخي على مدينة أربيل وقاعدة عسكرية للتحالف الدولي، ما أوقع قتيلا وعددا من الجرحى.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر من وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عقب هجوم أول أمس على أربيل.

وقال الوزراء في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، "نُدين وبأشد العبارات الهجوم الصاروخي في الـ (15) من شباط على إقليم كوردستان العراق. نتقدم بتعازينا للضحايا وأُسَرِهم وللشعب العراقي".

وأضاف الوزراء، "ستدعم حكوماتُنا تحقيق الحكومة العراقية في الهجوم بهدف محاسبة المسؤولين عنه".

وتوعد الوزراء بالقول، "نحن متحدون في رأينا أنه لن يتم التسامح مع الهجمات على الأفراد والمرافق التابعة للولايات المتحدة والتحالف".

وكانت الصواريخ، ويقدر عددها بـ14 من نوع كاتيوشا، قد سقط بعضها على أربيل وقاعدة عسكرية للتحالف الدولي قرب المطار، ما خلف قتيلا مدنيا و9 جرحى أحدهم جندي أمريكي.

وأثار القصف تنديداً واسع النطاق على المستويين المحلي والدولي.

وتتهم واشنطن فصائل شيعية مرتبطة بطهران بالوقوف وراء هكذا هجمات التي تتكرر منذ أشهر طويلة وتستهدف سفارتها وقواتها المنتشرة في أرجاء العراق.