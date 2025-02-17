48 أمر استقدام وقبض بحق وزراء ومن بدرجتهم خلال 2024

شفق نيوز/ أفصحت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن تقريرها السنوي لمجمل "إنجازاتها" في العام 2024 في عموم العراق عدا إقليم كوردستان.

وبينت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تمكنت من الكشف عن منع هدر والمحافظة على قرابة 950 مليار دينار عراقي وقرابة 9 مليارات دولار أمريكي خلال العام 2024.

كما نظرت الهيئة 71 ألفاً و823 إخباراً وقضيةً جزائية واستصدرت 19 ألفاً و683 أمر قبض واستقدام وتوقيف.

وأشارت إلى استصدار بالتعاون مع القضاء 48 أمر استقدام وقبض بحق وزراء ومن بدرجتهم و418 أمراً بحق أصحاب الدرجات الخاصة.

وبينت الهيئة أن المتهمين المحالين على محكمة الموضوع 12 ألفاً و994 متهماً منهم 18 وزيراً ومن بدرجته.