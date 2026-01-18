43 "طامحاً".. خلاف سياسي يمدد مهلة الترشح لنائبي محافظ نينوى

شفق نيوز- نينوى

كشف مصدر في مجلس محافظة نينوى، يوم الأحد، أن عدد المتقدمين لشغل منصب النائب الأول للمحافظ بلغ 11 مرشحاً، فيما تقدم 32 مرشحاً للتنافس على منصب النائب الثاني.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن مجلس محافظة نينوى قرر تمديد فترة استقبال طلبات الترشيح حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل، بسبب عدم توصل إحدى الكتل السياسية إلى اتفاق نهائي على مرشحها، ما استدعى منح مهلة إضافية لضمان التوافق.

وبيّن أن ملف منصب قائممقام الموصل لم يُحسم حتى الآن، ولم تُطرح أسماء جديدة رسمياً لشغله، مشيراً إلى أن ما يجري تداوله لا يتعدى الأحاديث غير الرسمية، مع احتمال تمرير الأسماء خلال الجلسة المقبلة المخصصة لاختيار نائبي المحافظ الأول والثاني.

وكان نائب محافظ نينوى الأول السابق سيروان روزبياني عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد فاز بمقعد في الانتخابات النيابية الأخيرة، كما فاز النائب الثاني لمحافظ نينوى عمر نامق مرشح الهوية الوطنية بزعامة ريان الكلداني بمقعد في مجلس النواب العراقي، ما فتح باب التنافس مجدداً على المناصب التنفيذية في المحافظة.