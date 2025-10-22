309 مخالفات انتخابية منذ انطلاق الحملة الدعائية في العراق

شفق نيوز- دهوك

كشف مدير شبكة "شمس" لمراقبة الانتخابات في العراق هوكر جتو، يوم الأربعاء، عن رصد 309 مخالفات قانونية ارتكبتها كيانات وأحزاب سياسية منذ انطلاق الحملة الدعائية لانتخابات مجلس النواب العراقي.

وقال جتو، لوكالة شفق نيوز، إن "المخالفات والانتهاكات تشهد تصاعداً مستمراً وتشمل شراء الأصوات، واستغلال مؤسسات الدولة، وتمزيق الصور والبوسترات الانتخابية، إضافة إلى استغلال شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، ونشر خطاب الكراهية، واستخدام الدين والرموز المقدسة لأغراض سياسية".

وأضاف أن "الوضع في إقليم كوردستان يختلف عن بقية مناطق العراق، إذ تسود الحملات الانتخابية هناك أجواء أكثر هدوءاً وتنظيماً، فيما تعد حالات شراء الأصوات محدودة جداً، ومع ذلك فهناك بعض مظاهر نشر الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تبقى أقل بكثير مقارنة ببقية المناطق العراقية".

وأشار جتو، إلى "وجود غرفة عمليات مشتركة بين الشبكة وشركائها من المراقبين بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث يتم رفع تقارير يومية لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد الانتهاكات أولاً بأول".

وانطلقت الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية يوم الجمعة 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص.

وحدد مجلس الوزراء العراقي يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً رسمياً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، وفقاً للبيانات الرسمية.