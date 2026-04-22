30 نائبا في كتلة السوداني يهددون بالانسحاب إذا رُشح العوادي لرئاسة الحكومة

كشف مصدر مطلع، يوم الأربعاء، بأن عشرات النواب من كتلة الاعمار والتنمية، هددوا بالانسحاب في حال ترشيح إحسان العوادي لرئاسة الحكومة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "30 نائبا هددوا بالخروج من كتلة الإعمار والتنمية، في حال تم ترشيح إحسان العوادي لرئاسة الحكومة، من قبل رئيس الائتلاف محمد شياع السوداني".

وكان الإطار التنسيقي قد أخفق في الاتفاق على المرشح لرئاسة الوزراء خلال اجتماعين عقدهما يومي السبت والاثنين الماضيين ليتم تأجيل الحسم إلى اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن الاستحقاق الحكومي دخل مرحلة حرجة، عقب انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية، ما يضع الكتلة الكبرى أمام مهلة دستورية تنتهي في 26 نيسان/ أبريل الجاري لتقديم مرشحها رسمياً، وسط مخاوف من العودة إلى المربع الأول للانسداد السياسي.

وكانت مصادر، أفادت خلال الأيام الماضية، إلى أن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، طرح أسم إحسان العوادي كمرشح لرئاسة الحكومة، بمقابل طرح باسم البدري من قبل إتئلاف دولة القانون.