30 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية.. والاتحاد الوطني يحدد ثلاثة أسماء

شفق نيوز– بغداد

ارتفع عدد مرشحي منصب رئيس جمهورية العراق، إلى 30 مرشحاً حتى نهاية الدوام الرسمي اليوم الأحد، وذلك قبل 24 ساعة من انتهاء مدة تقديم أسماء المرشحين التي تنتهي مع نهاية الدوام ليوم غد الاثنين.

وكان مجلس النواب العراقي، حدّد يوم الاثنين الموافق 5 كانون الثاني/ يناير، موعداً نهائياً لتقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقالت رئاسة مجلس النواب، في تنويه صدر مساء السبت، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية سيكون يوم الاثنين المقبل، الموافق 5 كانون الثاني/يناير 2026، ولغاية نهاية الدوام الرسمي.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المرشحين الذين قدموا أوراق ترشيحهم رسمياً إلى الدائرة القانونية في مجلس النواب لغاية نهاية الدوام الرسمي وصل إلى 30 مرشحاً".

بموازاة ذلك، رجّح الاتحاد الوطني الكوردستاني، أن يقدم رسمياً اسماً واحداً أو اثنين من ثلاثة مرشحين تم الاتفاق على أسمائهم داخل المكتب السياسي للاتحاد لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال مصدر في الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك ثلاثة أسماء مرشحة داخل الاتحاد لمنصب رئيس الجمهورية، وهم كل من الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد، ووزير البيئة السابق نزار أميدي، ووزير العدل الحالي خالد شواني".

وأشار إلى وجود نقاش حاد وحوار في المجلس السياسي للاتحاد الوطني لاختيار أحد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، موضحاً أن "هناك تنافساً بين نزار أميدي وخالد شواني لاختيار ودعم أحدهما لمنصب الرئيس".

وتعليقاً على هذا الترشيح، قال القيادي في الاتحاد جمال شكر لوكالة شفق نيوز، إن "هناك الكثير من الشخصيات في الاتحاد، لكن سيتم ترشيح ودعم شخصية متفق عليها لمنصب رئيس الجمهورية".

وأكد أن المكتب السياسي للاتحاد الوطني سيعلن خلال الأيام المقبلة وبشكل رسمي عن مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وأضاف، ان "هناك تفاهمات وحوارات ستجري مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومع الإطار التنسيقي والمجلس السياسي الوطني لانتخاب رئيس الجمهورية وفق المدة المحددة دستورياً".

وأعلن مجلس النواب العراقي، في 31 كانون الأول الماضي، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، استناداً إلى قانون الترشيح رقم (8) لسنة 2012، ودعا الراغبين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية إلى تقديم طلباتهم الرسمية.

ويشترط القانون أن يكون المرشح عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، كامل الأهلية، أتم الأربعين عاماً، ويتمتع بسمعة حسنة وخبرة سياسية، وحاصلًا على شهادة جامعية أولية على الأقل، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف أو مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة.

ويوجب الدستور العراقي على مجلس النواب اختيار رئيس للجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من موعد عقد جلسته الأولى.

وكان مجلس النواب العراقي، قد عقد جلسته الأولى لدورته الجديدة، في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.