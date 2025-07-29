3 ملفات على طاولة بغداد والرياض في نيويورك

شفق نيوز- بغداد

التقى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش المؤتمر الدولي بشأن القضية الفلسطينية، فيما شكلت ثلاثة ملفات رئيسية محور النقاش بين الجانبين.

إذ جرى خلال اللقاء بحسب بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، تبادل وجهات النظر بشأن المؤتمر الذي تستضيفه الأمم المتحدة، حيث أكد الجانبان أهمية دعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة، ومساندته في نيل حقوقه المشروعة.

كما ناقش الوزيران مجمل الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، والملف الإيراني، إلى جانب استعراض آخر المستجدات في الساحة السورية.

وقدّم فؤاد حسين، وفق البيان، التهنئة لنظيره السعودي بمناسبة نجاح المؤتمر الدولي حول فلسطين، والذي تتشارك المملكة العربية السعودية في رئاسته مع الجمهورية الفرنسية، مشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به الرياض في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن مستقبل المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية التوصل إلى تفاهمات تخفف من حدة التوتر في المنطقة.

وفي الشأن السوري، اتفق الجانبان على ضرورة الاستمرار في متابعة تطورات الوضع هناك، وأكدا حرصهما المشترك على دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في سوريا، بما ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة برمّتها.