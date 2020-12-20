28 نائباً يقدمون طلباً لاستضافة الكاظمي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي

شفق نيوز/ طالب 28 عضواً في مجلس النواب العراقي، يوم الاحد، بعقد جلسة نيابية "طارئة"، وأعلنوا جمع تواقيع لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فضلاً عن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وقال النواب في بيان مشترك صدر عنهم، وورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم جمع تواقيع السيدات والسادة النواب لغرض استضافة رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وأضافوا "نحن الموقعون ادناه ندعو مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة ( استثنائية ) يوم الاربعاء 23 كانون الثاني 2020 الساعة الواحدة ظهرا بحضور كل من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ووزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى الجبوري".

وارجع النواب سبب الاستضافة لمناقشة "اسباب انخفاض سعر الصرف وتصنيف البنوك، والسياسة المالية المتبعة، واتفاقيات البنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي الشروط والالتزامات، وفشل الاداء الحكومي وعدم قدرة الدولة على تنفيذ منهاجها الحكومي".

وحمل البيان تواقيع كلا من النواب انعام الخزاعي، حيدر الفوادي، سهام الموسوي، صباح الساعدي، يوسف الكلابي، حسين اليساري، شيماء التميمي، نعيم العبودي، فالح الخزعلي، بهاء المبرقع، عبدالاله النائلي، فاطمة عباس الموسوي، نورس كامل الكريطي، رفاه العارضي، منتهى جبر، عالية نصيف جاسم، عمار كاظم الشبلي، اسعد العبادي، مظفر اسماعيل الفضل، عباس يابر، قصي الياسري، ميسون الساعدي، سعاد الوائلي، اكتفاء الحسناوي، وسن السعيدي، امجد العقابي، هدى سجاد، عبدالامير المياحي.