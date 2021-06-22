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28 دولة تنتقد إفلات قتلة المتظاهرين العراقيين من العقاب

Category: سیاسة

Date: 2021-06-22T20:40:03+0000
28 دولة تنتقد إفلات قتلة المتظاهرين العراقيين من العقاب

شفق نيوز/ صدر بيان مشترك باسم 28 دولة بينها الولايات المتحدة ودول اوروبية، يشيد بقرار العراق من اجل تنظيم انتخابات مبكرة، لكنه ينتقد غياب المساءلة في مقتل المئات في تظاهرات الاحتجاج قبل عامين، وجرائم الاستهداف وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والعاملين في مجال الإعلام والمرشحين للانتخابات. 

وخلال جلسة في جنيف لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق الانسان في العراق، ادلى سفير هولندا مونيك فان دالين ببيان مشترك باسم 28 دولة حول العراق، تعترف فيه الدول بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحسين حماية حقوق الإنسان، معتبرا انها "ضرورية للاستقرار والازدهار على المدى الطويل في العراق، ونحن على استعداد لمواصلة تقديم المساعدة". 

كما اشاد البيان، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، بالحكومة العراقية لقرارها تنظيم انتخابات مبكرة وصفها بانها "مهمة للغاية"، بعد التظاهرات السلمية للشباب العراقيين في العام 2019 للمطالبة بالاصلاح السياسي والفرص الاقتصادية وتطوير الخدمات الحكومية. 

واعرب البيان عن الاسف لان الاحتجاجات تفاقمت لتتحول الى اعمال عنف تسببت في مقتل ما لا يقل عن 487 متظاهرا.

واذ اشار البيان الى ان الحكومة العراقية التزمت بوضوح بمحاسبة مرتكبي أعمال العنف، واشاد برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على دوره في هذا الاطار، الا ان بيان الدول الـ28 ذكر انه "مع الاعتراف بالبيئة المعقدة حيث تعمل الجهات المسلحة خارج سيطرة الدولة، نلاحظ ان التقدم كان محدودا حتى الآن". 

ولهذا، حث البيان الحكومة العراقية على تجديد التزامها وتعزيز جهودها من أجل تطبيق المساءلة، بما يتلاءم مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والاجراءات القانونية.

واعربت الدول الـ28 عن قلقها البالغ ازاء التقارير عن تزايد الترهيب والهجمات، بما في ذلك ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الانسان والصحافيين والعاملين في مجال الإعلام والمرشحين للانتخابات. 

وذكر البيان بان الحق بالتجمع السلمي وحرية تاسيس الجمعيات وحرية التعبير والاعلام، ضرورية في المجتمعات الديمقراطية ومن اجل حقوق الانسان. ودعا البيان الحكومة العراقية الى تفعيل جهودها لخلق بيئة آمنة لكل العراقيين.

كما حثت الدول الـ28 مكتب المفوض السامي وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق، على زيادة تعزيز المسار القائم على حقوق الانسان في العراق، وتوفير المساعدة الضرورية للسلطات العراقية من اجل تحقيق التزامات العراق الدولية باحترام الحريات الاساسية، مثل حقوق حرية التعبير. والتجمع السلمي للجميع.

وشملت لائحة الدول الراعية للبيان كلا من استراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، قبرص، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، المانيا، ايسلندا، ايرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النروج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، بريطانيا، والولايات المتحدة.

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