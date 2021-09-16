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24 يوماً على الانتخابات.. متى يتم ايقاف توزيع البطاقات البايومترية؟

Category: سیاسة

Date: 2021-09-16T08:40:55+0000
24 يوماً على الانتخابات.. متى يتم ايقاف توزيع البطاقات البايومترية؟

شفق نيوز/ أفصحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، عن عدم اتخاذ أي قرار "حتى الآن" يقضي بايقاف توزيع البطاقات البايومترية، مع قرب موعد اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقررة في العاشر من تشرين الاول المقبل.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي لوكالة شفق نيوز، إن "البطاقات البايومترية الجديدة توزع للناخبين في جميع مراكز التسجيل بعموم المحافظات، بضمنهم مواليد 2001-2002-2003"، مشيرة إلى "طلب المستمسكات الرسمية مقابل تسليم الناخب بطاقته البايومترية الجديدة ضمن اجراءات المفوضية".

وشددت غلاي ضرورة أن "يبرز كل ناخب يروم تسلم بطاقته البايومترية مستمسكاً رسمياً يثبت انه صاحب البطاقة شخصياً".

وأضافت أن "المفوضية ستستمـر بتوزيع البطاقات البايومترية الجديدة للناخبين في عموم المحافظات"، موضحة أن "مجلس المفوضين لم يتخذ حتى الآن اي قرار بخصوص موعد ايقاف توزيع البطاقات البايومترية".

وأكدت غلاي، أن "ايقاف توزيع البطاقات يتطلب اتخاذ قرار من المجلس"، مرجحة أن "يكون هناك قراراً بهذا الخصوص خلال الفترة المقبلة".

وحتى مطلع ايلول الجاري، قالت مفوضية الانتخابات، إنها وزعت أكثر من 17 مليون بطاقة بايومتريَّة بين الناخبين.

ومن المقرر أن تعقد في العراق انتخابات برلمانية مبكرة في شهر تشرين الاول المقبل من العام 2021، والتي شكّلت المطلب الرئيسي للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

 

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