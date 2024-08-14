22 مسؤولاً يترأس مدينة عراقية خلال خمس سنوات ورصيدها المالي 9 ملايين فقط

شفق نيوز/ عيّن محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، يوم الأربعاء، مديرا لبلدية الناصرية، لتضرب المديرية رقما قياسيا بعدد المديرين العامين الذين يتولون إدارتها.

وبحسب معلومات خاصة لوكالة شفق نيوز، فإن التكليف الجديد لمدير بلد الناصرية الجديد، محمد عگاب، الذي حل بديلا لعماد رزوقي، هو صاحب الرقم 22 في آخر 5 سنوات".

ووفق قسمة رياضية، فإن بلدية الناصرية يتولاها كل شهرين ونصف مدير بلدية جديد".

وبهذا الخصوص قال مسؤول محلي لوكالة شفق نيوز، إن "هذه القرارات أدت ببلدية الناصرية لأن تصبح مديرية مختلة ماليا دون أي خطط تطويرية، حيث منحت في الآونة الاخيرة، صكوكاً مالية لأشخاص مديونة لهم، بدون رصيد مالي، حيث أن رصيدها المالي حاليا 9 ملايين دينار فقط".

واوضح ان "مديرية بلدية الناصرية تطلب حاليا 3 تريليون دينار، وهي اموال بعضها بحوزة بعض الدوائر الحكومية.