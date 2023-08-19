20 عاماً على تفجير مقر الأمم المتحدة.. بغداد تستذكر: لنتعاون ضد الإرهاب

شفق نيوز / عبرت وزارة الخارجيَّة العراقية، يوم السبت، عن تضامنها مع الأُمم المُتحدة وأجهزتها العاملة، في الذكرى الـ20 لحادثةِ تفجيرِ مقرها في بغداد في العام 2003، والذي قضى خلاله إثنان وعشرونَ من العاملين فيها.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أهميَّة "الوقوف لتعزيز الاستجابة الإنسانيَّة مهما كانت الظروف، فالإرهابُ يستهدف الجميع والمسؤولية تضامُنيَّة تجاه مواجهته واستمرار العمل المُشترك لتقويضِ تأثير آيديولوجيّته في كل مكان".

وأضاف الصحاف، أن "وزارةُ الخارجيَّة تُثَمِّنُ عالياً تلك التضحيات، وتدعو للمزيد من العمل المُشتَرك في اليوم العالميّ للعمل الإنسانيّ".