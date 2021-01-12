16 حزبا كوردستانيا يخوضون الانتخابات بقائمة واحدة بكركوك ويرسلون وفداً لأربيل

شفق نيوز/ عقدت الأحزب الكوردستانية في محافظة كركوك يوم الثلاثاء إجتماعا في مقر الحزب الشيوعي الكوردستاني، وعلى مستوى المسؤول الأول لممثلي تلك الاحزاب وعلاقاتها في المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وابلغ مصدر مطلع من داخل الاجتماع وكالة شفق نيوز، بأن الاحزاب ناقشت الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع اجراؤها في منتصف العام الحالي، مشيرا الى انها اكدت خلال الاجتماع على خوض التنافس بقائمة انتخابية واحدة تضم كتلها في كركوك.

وضم الإجتماع 16 حزبا بإستثاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وحراك الجيل الجديد بزعامة رجل الاعمال شاسوار عبدالواحد

واضاف المصدر انه تقرر خلال الاجتماع ان يزور وفد يتألف من ستة أحزاب مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان لكي يتحدث مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بهدف مشاركته في الانتخابات بكركوك ضمن القائمة الكوردستانية.