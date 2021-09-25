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15 يوماً على الانتخبات.. اقبال غير مسبوق لاستلام البطاقات والمفوضية تطلق تعهداً

Category: سیاسة

Date: 2021-09-25T09:54:12+0000
15 يوماً على الانتخبات.. اقبال غير مسبوق لاستلام البطاقات والمفوضية تطلق تعهداً

شفق نيوز/ أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي، اليوم السبت، وجود اقبال "غير مسبوق" لاستلام البطاقات البايرومترية.

وقالت الغلاي، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية سجلت وجوداً غير مسبوق لاستلام البطاقات البايرومترية الخاصة بالانتخابات، هذه الأيام مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة".

وبينت أن "الانتخابات البرلمانية المبكرة، سوف تجري بشكل سلسل ومرن ودون تسجيل اية خروقات امنية او سياسية"، مؤكدة أن "نتائج الانتخابات ستكون عالية الدقة وغير قابلة للتلاعب او التزوير بأي طريقة كانت".

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنه "تم بالتعاون مع اللجنة الامنية العليا لادارة الانتخابات، الانتهاء من جميع الاستعدادات ووضعت خطة لمنع حدوث اي حوادث حتى الحرائق كما تم في السنوات السابقة".

ومن المقرر أن يشهد العراق في العاشر من تشرين الاول المقبل انتخابات نيابية عامة لاختيار برلمان جديد وحكومة جديدة، وذلك عقب احتجاجات عارمة اطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي التي تشكلت اثر انتخابات العام 2018.   

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