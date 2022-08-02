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13 نائبا مستقلا: ندعم المبادرات السياسية ونسعى لتعديل الدستور

Category: سیاسة

Date: 2022-08-02T20:27:33+0000
13 نائبا مستقلا: ندعم المبادرات السياسية ونسعى لتعديل الدستور

شفق نيوز/ أعلن 13 نائبا مستقلا، اليوم الثلاثاء، دعمهم للمبادرات السياسية المطروحة شريطة أن تكون مختلفة عن "السلوكيات والمنهجيات السابقة"، فيما أكدوا سعيهم لتعديل بعض فقرات الدستور.

 وقال النواب المستقلون في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "جراء تطورات الأوضاع والأزمة الوطنية الحالية وحفاظاً على السلم الأهلي وعدم جر البلد الى الفوضى، نؤكد ان معالجة الأزمة تتطلب حواراً وطنياً شاملاً تختلف عن الحوارات السابقة تشترك فيه كُل القوى السياسية والمجتمعية دون استثناء وتهميش من اجل الوصول الى حل شامل يقدم المصلحة العامة للشعب".

واضاف البيان، "ندعم المبادرات الخاصة بهذا الشأن على ان تتضمن هذه المبادرات اختلافاً واضحاً في السلوكيات والمنهجيات السابقة، وأن تنطلق من المؤسسات الدستورية"، مؤكدين "في الوقت نفسه نسعى الى تعديل بعض فقرات الدستور والتي كانت عائقاً امام التطور السياسي وان يكون التعديل ملبياً لمطالب الشعب في رفض المحاصصة ومحاسبة المفسدين".

وحمل البيان تواقيع النـواب" محمد نوري عزيز، سجاد سالم، حسين حبيب، سعد عواد، اسامة البدر، كاظم الفياض، ناظم الشبلي، داوود العيدان، حيدر الشمخي، نيسان الزاير، ياسر وتوت، نداء الكريطي، حميد الشبلاوي".

 

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