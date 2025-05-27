13 كياناً سياسياً يعلنون تأسيس "تحالف البديل"  لخوض الانتخابات العراقية المقبلة

شفق نيوز/ أعلنت 13 جهة سياسية، اليوم الثلاثاء، تأسيس تحالف سياسي جديد تحت مسمى "تحالف البديل"، بهدف طرح مشروع سياسي مدني وإصلاحي بديل لما وصفوه بمسارات "الفشل والتهميش والانقسام"، مؤكدين عزمهم على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وجاء في بيان التأسيس الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن التحالف "ينطلق من شعور عميق بالمسؤولية الوطنية، واستجابةً لاستحقاقات المرحلة الراهنة"، ويشكل "إطارًا وطنيًا مدنيًا إصلاحيًا يستجيب لطموحات العراقيين في التغيير الحقيقي".

وأشار البيان إلى أن "التحالف ليس مجرد تجمع سياسي، بل تعبير عن إرادة لإعادة بناء الدولة على أسس المواطنة والعدالة والكرامة، من خلال رؤية واضحة، وبرامج عملية وخطط قابلة للتنفيذ".

وأكد التحالف التزامه بـ"مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، واستعادة هيبة الدولة، ومحاربة الفساد، وتمكين المواطن".

ويضم التحالف الكيانات التالية: 1- حركة الوفاء العراقية 2- تحالف الاقتصاد العراقي / اقتصاديون 3- الحزب الشيوعي العراقي 4- حركة المثقف العراقي 5- البيت الوطني 6- حزب التجمع الجمهوري العراقي 7- حزب الريادة العراقي 8- حركة كفى 9- حزب الاستقلال الوطني 10- الحركة المدنية الوطنية 11- تحالف المستقلين 12- التيار الديمقراطي 13- تيار بناة العراق

واختتم البيان بالإعلان عن نية التحالف خوض الانتخابات المقبلة، قائلاً: "نفتح نافذة أمل جديدة لكل من يؤمن بعراق المستقبل... وسنكون حاضرين بقوة، حاملين الكفاءة والنزاهة، ورؤية واضحة للتغيير".