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120 ألف نازح فقط يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المبكرة

Category: سیاسة

Date: 2021-06-23T07:52:33+0000
120 ألف نازح فقط يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، يوم الاربعاء، ان 120 الف نازح فقط سيحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة.

وقال مدير مكتب المركز في بغداد حازم الرديني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات التي ستجرى في العاشر من تشرين الاول المقبل سيشارك فيها 120 الف نازح فقط ممن حدثوا بياناتهم البايومترية وفقاً لقانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 والذي نص على "تصويت النازحين وفق البطاقات البايومترية حصراً".

واضاف ان "هذه العملية ستكون أكثر تنظيماً من الانتخابات السابقة"، مبيناً ان "النازحين والقوات الامنية سيحق لهم التصويت لمن حدثوا بياناتهم البايومترية فقط".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بحسب ما صوت عليه مجلس الوزراء العراقي.

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