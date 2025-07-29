112 اسماً دفعة واحدة.. برلماني يهاجم "سفراء الرعاية الاجتماعية (قوائم)

شفق نيوز– بغداد

أعرب عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، يوم الثلاثاء، عن استغرابه من تعيين 112 سفيراً دفعة واحدة، مشبهاً قوائم الاسماء الخاصة بهم بـ"قوائم الرعاية الاجتماعية"، وموجهاً انتقادات لاذعة لأداء الحكومة ومجلس النواب بشأن هذا الملف.

وقال المالكي في تصريح نشره عبر منصاته الرسمية، إن "مجلس الوزراء ليس لديه وقت، ومجلس النواب ليس لديه رغبة، ومع ذلك يُصوت يومياً وكأننا أمام قوائم للمستفيدين لا لسفراء"، مضيفاً: "هذه ليست مكافأة نهاية خدمة، بل التمثيل الدبلوماسي مسؤولية بمستوى عالٍ".

وأكد المالكي أن هذا التعيين يأتي في ظل "حكم تحالف مجلس إدارة الدولة"، واصفاً الخطوة بـ"الحمق والإسفاف في العمل الحكومي والسياسي".

وأضاف: "سنتحقق من مدى الحاجة لتعيين هذا العدد من السفراء، وسنطلب تدقيق أسمائهم، وخلفياتهم، وكفاءاتهم، ومدى استيفائهم للشروط القانونية، إضافة إلى ضمان تمثيل المحافظات بشكل عادل في السلك الدبلوماسي".

وأكد المالكي أن هذه الخطوة لن تمر دون مساءلة، وأنه سيتخذ الإجراءات الرقابية اللازمة في هذا الشأن.