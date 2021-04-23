11 نائبا حالتهم حرجة .. الكشف عن الموقف الوبائي في البرلمان العراقي

شفق نيوز/ صرّح مصدر برلماني يوم الجمعة بأن العشرات من أعضاء مجلس النواب العراقي مصابون بفيروس كورونا المستجد وبعضهم حالتهم حرجة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن النواب المصابين بفيروس كورونا يصل عددهم 50 نائبا من أصل 329 عضوا تتراوح إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة.

ووفقا للمصدر فإن هناك 11 نائبا حالتهم حرجة، ويتلقون الدعم من أجهزة التنفس الصناعي، مشيرا إلى أن الحالة الصحية لهؤلاء متشابهة لحالة الراحل عدنان الاسدي.

يشار إلى أن عدد نواب البرلمان العراقي المتوفين نتيجة مضاعفات فيروس كورونا بلغ خمسة نواب وهم كل من: النائبة عن القوى العراقية غيداء كمبش، والنائب عن محافظة ديالى حسين الزهيري، والنائب عن تيار الحكمة علي العبودي، المتحدث باسم كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي آرام ناجي بالتيي، والنائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الاسدي