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100 نائب يهددون بالمقاطعة بسبب مشروع الموازنة

Category: سیاسة

Date: 2021-03-08T16:51:09+0000
100 نائب يهددون بالمقاطعة بسبب مشروع الموازنة

شفق نيوز/ أفاد مصدر برلماني، يوم الاثنين، بأن 100 هددوا بمقاطعة الجلسة المقبلة لمجلس النواب لحين تحديد موعد لإقرار قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن النواب يقدموا طلباً إلى رئاسة مجلس النواب يحمل تواقيع أكثر من 100 نائب، هددوا فيه بمقاطعة الجلسة المقبلة في حال لم تحدد رئاسة المجلس موعدا لاقرار قانون الموازنة.

ويوم السبت الماضي، رجح مصدر نيابي إدراج قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 على جدول جلسة الخميس المقبل، مشيرا إلى قرب حسم الفقرات الخلافية بقانون المحكمة الاتحادية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه من المحتمل إدراج قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة الخميس المقبل.

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