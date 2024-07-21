السوداني يفتتح مشروع خط الربط الكهربائي "العراقي– التركي"

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، أن الأخير افتتح مشروع خط الربط الكهربائي (العراقي– التركي).

من جهته أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء في بيان، أن افتتاح هذا المشروع سيكون بمرحلته الأولى، والمتضمنة ربط محطة جزرة بمحطة الكسك التحويلية 400 ك .ف .

وكانت وزارة الكهرباء العراقية، قد أعلنت في (13 أيار 2022)، توقيع اتفاقية ثنائية للربط الكهربائي مع الطاقة التركية لتوفير زخم إضافي للمنظومة الوطنية، بعد مباحثات طويلة وموافقة من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للوزارة، فإن الاتفاقية ستتيح تجهيز العراق بالطاقة بمقدار 300 ميغاواط كمرحلة أولى إلى الشبكة الوطنية ، عن طريق خط الربط الكهربائي ( جزرة - موصل / 400 ك.ڤ ).

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.