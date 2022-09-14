"يونيتاد" يؤكد استمرار دعمه للسلطات العراقية لمساءلة داعش

شفق نيوز/ أكد فريق التحقيق الدولي المعني بتعزيز مساءلة تنظيم داعش الإرهابي UNITAD، يوم الأربعاء، استمرار دعمه للسلطات العراقية لمساءلة التنظيم.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية فؤاد حسين، كريستيان ريتشرد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق الدولي المعني بتعزيز مساءلة تنظيم داعش الإرهابي UNITAD عن جرائمه المرتكبة في العراق والوفد المرافق معه.

وبحث اللقاء بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، "مستجدات عمل الفريق الدولي في العراق وموضوع تمديد الولاية للفريق الأممي، ومناقشة آليات تسهيل مهمته وفقاً لولايته بموجب قرار مجلس الأمن 2379 لسنة 2017، بالشكل الذي يدعم قدرات السلطات العراقية المختصة في مجال التحقيق والتعريف بالجرائم المرتكبة من قبل التنظيم الإرهابي، وجرى خلال اللقاء استعراض المهام المناطة للفريق الدولي لدعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة تنظيم داعش الإرهابي".

وثمن الوزير حسين جهود عمل الفريق الدولي، مؤكداً على "أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات العراقية ذات العلاقة وبما يساهم في تسهيل وتنفيذ مهامه والوفاء بولايته استناداً إلى اختصاصات الفريق، وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة العراق وولايته القضائية على الجرائم المرتكبة في إقليمه".

من جانبه، أكد كريستيان ريتشرد على إستمرار الفريق الدولي في تكثيف التواصل والتنسيق مع الجهات العراقية المختصة لتنفيذ برامجه المتمثلة في دعم السلطات المحلية لمساءلة تنظيم داعش الإرهابي، وبناء القدرات واستخدام التكنولوجيا المتطورة في حفظ الادلة والأرشفة، مثمناً في الوقت ذاته الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية والمؤسسات العراقية المختلفة في تسهيل مهام الفريق الدولي وإنجاح مهمته.