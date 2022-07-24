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"يونيتاد" يشدد على إنجاز مهمته وبغداد تدعو لعدم "الإفلات من العقاب"

Category: سیاسة

Date: 2022-07-24T15:06:15+0000
"يونيتاد" يشدد على إنجاز مهمته وبغداد تدعو لعدم "الإفلات من العقاب"

شفق نيوز/ أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الأحد، لرئيس فريق التحقيق الدولي لجمع أدلة إدانة داعش الإرهابي "يونيتاد"، المستشار كريستيان ريتشر، ضرورة العمل بشكل مستمر لإنجاز مهمة جمع أدلة إدانة داعش وعدم إفلات المجرمين من العقاب.

وقال الاعرجي بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق قد طلب تعاون المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته في محاسبة داعش الإرهابي عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية".

وأوضح، أن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2379) لسنة 2017، قد حدد مهام الفريق الدولي، ما يتطلب تعزيز التعاون المشترك بين العراق وفريق التحقيق، لتعزيز جهود المساءلة عن جرائم الإبادة التي ارتكبها داعش الإرهابي، وإنصاف الضحايا وعوائلهم بعدم إفلات هؤلاء الإرهابيين من العقاب".

من جانبه قدم رئيس فريق التحقيق الدولي شكره للاعرجي، لدعمه المستمر لعمل الفريق، مشيرا إلى أن "الفريق يعمل بتنسيق كامل مع الحكومة العراقية، من خلال وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء ومستشارية الأمن القومي والوزارات الأخرى، لإنجاز المهمة".

وأكد، أن "الفريق أعد خطة عمل بالتنسيق مع الحكومة العراقية، لإنجاز المهام المكلف بها، وأنه مستمر بجهوده وحرصه على عدم الإفلات من العقاب لكل مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية".

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