"يونامي": هجوم كورمور يرسل رسائل سلبية ضد النظام الفيدرالي العراقي

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ادانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، يوم الجمعة، "بأشد" العبارات الهجوم الذي استهدف حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية.

وذكرت البعثة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذا الهجوم لا يقتصر على الضرر بالبنية التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان والعراق بأكمله، بل يرسل رسائل سلبية لا سيما ضد النظام الفيدرالي العراقي.

وأضافت أن مثل تلك الهجمات على البنى التحتية المدنية أمر غير مقبول وتطالب يونامي السلطات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

كما رحبت يونامي بتشكيل السلطات الفيدرالية وحكومة إقليم كوردستان لجنة تحقيق لتحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة والمساءلة.

و تعرض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال، مساء أول أمس الأربعاء، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية، وفقا لمصادر امنية.

وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.

ويأتي الهجوم بعد أيام من اقتراب طائرات مسيرة مجهولة من المنطقة، ما أثار حالة إنذار داخل الحقل، فيما تتواجد الفرق الفنية والتحقيقية حالياً لمتابعة الوضع وإعادته إلى طبيعته.

وقرر رئيس مجلس الوزراء (المنتهية ولايته)، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أمس الخميس، تشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن الهجوم الذي استهدف حقل غاز كورمور في محافظة السليمانية وادى الى تراجع كبير في إمداد الطاقة الكهربائية بإقليم كوردستان.