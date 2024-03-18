يونامي عن مقاطعة "البارتي" انتخابات الإقليم: ندعو جميع الأطراف للتوصل إلى حلول

شفق نيوز/ علقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، يوم الاثنين، عن مقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني "البارتي" انتخابات إقليم كوردستان متخوفة من "مأزق"، داعية جميع الأطراف للتوصل إلى حلول.

وقالت يونامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لقد أخذنا علماً بقرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم، كما أخذنا علماً بقرار مجلس الأمن الفيدرالي الشهر الماضي".

ودعت يونامي، جميع الأطراف إلى "العمل من أجل مصلحة الشعب، وبالتالي التوصل إلى حلول، بدلاً من مأزق آخر يطول أمده"، مبينة أن "إجراء انتخابات إقليم كردستان العراق في 10 يونيو/ حزيران أمر ضروري".

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان والمقرر اجراؤها حزيران المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات.

وجاء ذلك في بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني حول قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات اقليم كوردستان، وورد إلى وكالة شفق نيوز.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيانه، "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض".

وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم 21 شباط 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا"، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.

وقال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء كوتا المكونات في انتخابات برلمان إقليم كوردستان هو ضرب للشراكة والتعايش.

وأعلنت الأحزاب التركمانية في اقليم كوردستان، في 12 آذار 2024، مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كوردستان المقرر اجراؤها في العاشر من شهر حزيران المقبل، احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء مقاعد "الكوتا".