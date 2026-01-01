"يونامي" تؤكد استمرار دعمها للحكومة العراقية بـ"فصل جديد"

شفق نيوز- بغداد

أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، يوم الخميس، استمرارها بدعم الحكومة العراقية وذلك من خلال إطار وثيقة التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة (2025–2029)، الأمر الذي وصفته بـ"فصل جديد".

وقالت "يونامي" في منشور على منصة "إكس"، تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "مع اختتام ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، يواصل فريق الأمم المتحدة في العراق عمله تحت قيادة المنسق المقيم للأمم المتحدة".

وأضافت أن "فريق الأمم المتحدة يعمل بالشراكة الوثيقة مع حكومة العراق لدعم الأولويات الوطنية للتنمية، من خلال إطار وثيقة التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة (2025–2029) التي تم توقيعها في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2025".

ولفتت إلى أن "هذا الانتقال يجسد خطوة واضحة نحو تنمية طويلة الأمد ومستدامة، تقودها القيادة الوطنية، وتستند إلى مؤسسات أقوى وشراكات فاعلة".

وختمت بالقول: "من دعم تنويع الاقتصاد والعمل المناخي وإدارة الموارد المائية، إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والحوكمة والحلول المستدامة، تواصل الأمم المتحدة دورها كشريك موثوق وملتزم بدعم حكومة العراق".

وأسدل العراق نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الستار على أعمال بعثة الأمم المتحدة "يونامي" التي استمرت لأكثر من عقدين من الزمن.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، قد أعلنت يوم السبت 20 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، عن توقيع الوثائق الخاصة بتسليم مجمعها في بغداد إلى الحكومة الاتحادية، قبيل انتهاء ولايتها.

وذكرت البعثة حينها، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن نائب الممثل الخاص للعراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، كلاوديو كوردوني، قام بالتوقيع نيابة عن البعثة، وقام وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، السفير محمد بحر العلوم، بالتوقيع نيابة عن حكومة العراق.

وأضافت: "يعد هذا الحدث تتويجاً للتعاون الوثيق بين الجانبين على مدى أشهر عدة، ويمثل الانتقال من بعثة يونامي إلى فريق الأمم المتحدة القطري في فصل جديد من الشراكة بين الأمم المتحدة والعراق".

وتأسست "يونامي" عام 2003 بقرار من مجلس الأمن، وتقرر إنهاء ولايتها رسميا في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025، بعد تمديد أخير وبناء على طلب الحكومة العراقية.