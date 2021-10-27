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"يونامي" تُدين هجمات ديالى وتوجه "نصيحة"

Category: سیاسة

Date: 2021-10-27T20:29:39+0000
"يونامي" تُدين هجمات ديالى وتوجه "نصيحة"

شفق نيوز/ أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بشدّةٍ الهجمات التي وصفتها بالشنيعة في ديالى مساء الثلاثاء، والتي تسبّبت في سقوط ضحايا وجرحى.

ودعت "يونامي" في بيان، "السلطات إلى إجراء تحقيقٍ كاملٍ في الهجمات وبذلِ كلّ جهدٍ ممكنٍ لضمان سلامة وأمن جميع المواطنين".

وأضافت "من أجل محاربة تهديدات الإرهاب والعنف المستمرة التي تقوض استقرار العراق، فإن الوحدة الوطنية أمرٌ أساسيّ. وأولئك الذين يسعون إلى إيقاع الأذى وإحداث الفُرقة لا يمكنهم فعل ذلك إذا ما وقف العراقيون صفاً واحداً".

وقُتل وأُصيب قرابة 30 شخصا من قبيلة بني تميم الشيعية مساء أمس الثلاثاء عندما كمن لهم تنظيم داعش خلال ذهابهم إليه لدفع فدية مالية مقابل الإفراج عن مختطفين من أبنائهم، وسرعان ما شنت القبيلة هجوما انتقاميا على قرية نهر الامام المجاورة لهم ذات الغالبية السنية أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وحرق مركز طبي ومسجد وأراضٍ زراعية.

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