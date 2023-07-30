"يونامي" تكشف لشفق نيوز "أسباب" زيارة بلاسخارت لإيران

شفق نيوز/ وصفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، يوم الأحد، زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة البعثة جينين هينيس-بلاسخارت إلى إيران اليوم، بأنها تأتي كجزء من عمل البعثة في تيسير الحوار والتعاون بين دول المنطقة.

وأجرت بلاسخارت اليوم الأحد زيارة إلى العاصمة طهران على رأس وفد من بعثة (يونامي)، والتقت وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وقالت البعثة الأممية لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الزيارة تتماشى مع تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في تيسير الحوار الإقليمي والتعاون في عدد من القضايا لدعم العراق، وقد سبق أن زارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة عدداً من البلدان في المنطقة".

وكانت بلاسخارت قد زارت مؤخراَ تركيا. وقبلها زارت البعثة الأردن والكويت وعدد من دول المنطقة.

ووفقا للتفويض الممنوح للبعثة من قبل مجلس الأمن الدولي: "يقدم الممثل الخاص للأمين العام ويونامي المشورة والدعم والمساعدة للحكومة العراقية بشأن تيسير الحوار والتعاون على الصعيد الإقليمي، بما في ذلك بشأن مسائل أمن الحدود، وإزالة الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع والمتفجرات من مخلفات الحرب، والطاقة، والتجارة، والبيئة، والمياه، والآثار الضارة لتغير المناخ ولا سيما تلك التي تسهم في التصحر والجفاف، وبناء القدرة على الصمود، والبنى التحتية، والصحة العامة، واللاجئين".

بدورها أفادت وكالة أنباء "فارس" بأن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، بحث اليوم في العاصمة طهران، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، آخر التطورات في العراق.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن هذه أول زيارة تقوم بها بلاسخارت إلى طهران في عهد الحكومة الايرانية الحالية، حيث كانت زيارتها السابقة لمدة يومين إلى طهران في كانون الثاني/ يانير 2020.

وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت قد التقت في 1 كانون الاول/ ديسمبر الماضي، سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في بغداد، محمد كاظم آل صادق، وتم في هذا الاجتماع بحث آخر المستجدات السياسية في العراق وسبل دعم حكومة محمد شياع السوداني واستقرار وأمن البلاد.

وشددت بلاسخارت في هذا الاجتماع، في إشارة إلى الدور الإيجابي للتعاون بين إيران والعراق، على أن هذا التعاون جلب الاستقرار إلى المنطقة وينبغي أن يستمر.

كما التقت بلاسخارت في النجف الاشرف في كانون الاول/ ديسمبر الماضي، المرجع الديني آية الله علي السيستاني.

يذكر ان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عيّن في آب/ أغسطس 2018، جينين بلاسخارت ممثلة خاصة له في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وتسلمت منصبها في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وبذلك خلَفت يان كوبيش.