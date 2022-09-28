يونامي تعلق على قصف الخضراء وتدعو للامتناع عن "الترهيب والتهديد"

شفق نيوز/ علقت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، يوم الأربعاء، على القصف الذي طال المنطقة الخضراء عقب انعقاد جلسة البرلمان العراقي.

وقالت يونامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندعو الجميع إلى الامتناع عن الترهيب والتهديد والعنف".

وأضافت، "هناك حلول ولكن لكي ترى هذه الحلول النور، فإن الحوار البنّاء في أقرب وقت مناسب أمر ضروري".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، عن إصابة 7 من القوات الامنية بالقصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء أثناء انعقاد جلسة التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب، وانتخاب نائبه الأول.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "في الساعة الثالثة والنصف ظهراً تعرضت المنطقة الخضراء ببغداد لقصف بثلاث قذائف، سقطت الأولى امام مبنى مجلس النواب العراقي، والأخرى قرب دار الضيافة، اما القذيفة الثالثة فسقطت قرب سيطرة القدس".

وبينت أن "القصف ادى الى إصابة ضابط وثلاثة من المراتب بجروح مختلفة وأضرار بعدد من العجلات واحد المباني، ولاحقاً اعلنت الخلية ارتفاع الحصيلة الى 7 من القوات الامنية.

وعقد مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء جلسة للتصويت على استقالة رئيسه محمد الحلبوسي، وانتخاب نائبه الأول، وصوّت النواب على رفض الاستقالة فيما انتخبوا النائب محسن المندلاوي نائباً أولاً لرئيس المجلس.