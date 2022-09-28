سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

يونامي تعلق على قصف الخضراء وتدعو للامتناع عن "الترهيب والتهديد"

Category: سیاسة

Date: 2022-09-28T14:12:28+0000
يونامي تعلق على قصف الخضراء وتدعو للامتناع عن "الترهيب والتهديد"

شفق نيوز/ علقت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، يوم الأربعاء، على القصف الذي طال المنطقة الخضراء عقب انعقاد جلسة البرلمان العراقي.

وقالت يونامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندعو الجميع إلى الامتناع عن الترهيب والتهديد والعنف".

وأضافت، "هناك حلول ولكن لكي ترى هذه الحلول النور، فإن الحوار البنّاء في أقرب وقت مناسب أمر ضروري".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، عن إصابة 7 من القوات الامنية بالقصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء أثناء انعقاد جلسة التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب، وانتخاب نائبه الأول.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "في الساعة الثالثة والنصف ظهراً تعرضت المنطقة الخضراء ببغداد لقصف بثلاث قذائف، سقطت الأولى امام مبنى مجلس النواب العراقي، والأخرى قرب دار الضيافة، اما القذيفة الثالثة فسقطت قرب سيطرة القدس".

وبينت أن "القصف ادى الى إصابة ضابط وثلاثة من المراتب بجروح مختلفة وأضرار بعدد من العجلات واحد المباني، ولاحقاً اعلنت الخلية ارتفاع الحصيلة الى 7 من القوات الامنية.

وعقد مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء جلسة للتصويت على استقالة رئيسه محمد الحلبوسي، وانتخاب نائبه الأول، وصوّت النواب على رفض الاستقالة فيما انتخبوا النائب محسن المندلاوي نائباً أولاً لرئيس المجلس.

related

ائتلاف العبادي يحذر من "قوى اللادولة": قصف السفارات يصب لصالحها

Date: 2020-09-30 13:57:50
ائتلاف العبادي يحذر من "قوى اللادولة": قصف السفارات يصب لصالحها

الصدر يهاجم "مطلقي الصواريخ": كفاكم (طفكة)

Date: 2021-02-22 19:00:10
الصدر يهاجم "مطلقي الصواريخ": كفاكم (طفكة)

كتلة كوردية تدعو لإجراءات تطمينية تمنع "هجرة" البعثات الدبلوماسية من العراق

Date: 2020-10-02 16:46:22
كتلة كوردية تدعو لإجراءات تطمينية تمنع "هجرة" البعثات الدبلوماسية من العراق

العامري يعلق على استهداف الخضراء ويوجه رسالة للحكومة والاجهزة الأمنية

Date: 2021-02-22 21:13:04
العامري يعلق على استهداف الخضراء ويوجه رسالة للحكومة والاجهزة الأمنية

بغداد تتخذ 4 إجراءات لوقف استهداف "الخضراء والمطار" وتعد بنتائج ايجابية

Date: 2020-10-04 15:30:00
بغداد تتخذ 4 إجراءات لوقف استهداف "الخضراء والمطار" وتعد بنتائج ايجابية

الدفاع البرلمانية: عمليات القصف الصاروخية "رسائل" من هذه الفصائل!

Date: 2021-02-23 09:31:34
الدفاع البرلمانية: عمليات القصف الصاروخية "رسائل" من هذه الفصائل!

العراق يكشف تحركاً دولياً لعدم غلق السفارة الأمريكية: نحتاج حواراً شفافاً مع إيران

Date: 2020-10-05 20:19:35
العراق يكشف تحركاً دولياً لعدم غلق السفارة الأمريكية: نحتاج حواراً شفافاً مع إيران

التحالف الدولي عن قصف الخضراء: يقوض السلطة ويعرض حياة المدنيين للخطر

Date: 2021-07-08 07:10:06
التحالف الدولي عن قصف الخضراء: يقوض السلطة ويعرض حياة المدنيين للخطر