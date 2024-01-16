"يونامي" تعلق على قصف اربيل: يجب أن تتوقف الهجمات التي تنتهك سيادة العراق

شفق نيوز/ أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، يوم الثلاثاء، بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف مواقع في أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، والذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وقالت البعثة في بيان اليوم أنه "يجب أن تتوقف الهجمات التي تنتهك سيادة العراق وسلامة أراضيه من قبل أي جانب"، مؤكدة أنه "يجب معالجة الشواغل الأمنية من خلال الحوار وليس الهجمات".

وليل الاثنين على الثلاثاء شن الحرس الثوري الإيراني قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة اربيل، مما أدى الى سقوط 10 مدنيين بين ضحية وجريح.