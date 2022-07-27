يونامي تعلق على احتجاجات الصدريين وتعد التظاهر أساساً للديمقراطية

شفق نيوز/ عدت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، يوم الأربعاء، التظاهر أساساً للديمقراطية، لكنها شددت على سلمية تلك التظاهرات وامتثالها للقانون.

وقالت يونامي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الحق في التظاهر السلمي أساسي للديمقراطية. ولكن يمضي ذلك جنباً إلى جنب مع احترام مؤسسات الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. من الضروري أن تظل المظاهرات سلمية وتمتثل للقانون".

وانطلقت عصر اليوم تظاهرة حاشدة لأنصار التيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للتعبير عن رفضهم لمرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة، بعدها توجه المتظاهرون بعد تجمعهم الى عبور جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء، وقاموا بإسقاط الكتل الكونكريتية التي تحصن أسوار الخضراء ليتمكنوا من اقتحامها.

واقتحم المئات من اتباع التيار الصدري، مبنى مجلس النواب العراقي. ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز ببث مباشر دخول انصار التيار الصدري الى مبنى البرلمان وهم يهتفون بشعارات صدرية حماسية، فيما يحاول بعضهم الوصول الى القاعة الدستورية.

ولاحقا وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره الذين اقتحموا مبنى البرلمان العراقي والمنطقة الخضراء بالعودة الى منازلهم.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "ثورة محرم الحرام ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد وصلت رسالتكم أيها الأحبة فقد أرعبتم الفاسدين... #جرة_إذن".

وأضاف "صلوا ركعتين وعودوا لمنازلكم سالمين".