"يونامي" تعقيبا على القصف التركي: يجب احترام سيادة العراق

شفق نيوز/ شددت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، يوم الاربعاء، على احترام سيادة العراق، وحماية المدنيين من النزاعات المسلحة، وذلك على خلفية القصف الجوي التركي لمناطق عراقية وسقوط ضحايا وجرحى.

وقالت "يونامي" في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "بعد الضربات الجوية في نينوى مع وصول تقارير تفيد بوقوع ضحايا من المدنيين، نؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة اراضيه في كل الاوقات".

وأكدت "ينبغي حماية السكان المحليين وحل النزاعات من خلال الحوار والتعاون".

وشنت طائرات حربية تركية مساء أمس الثلاثاء، غارات استهدفت مناطق في سنجار، ومخيم مخمور، وجبال قره جوخ، وأسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين، فضلا عن الحاق اضرار مادية جسيمة.

ووفق الدفاع التركية، فإن العملية التي أطلق عليها اسم "نشر الشتاء" شارك فيها ٦٠ طائرة مسيرة ومقاتلة ودمرت ٨٠ هدفا لحزب العمال الكوردستاني في سوريا وتركيا.