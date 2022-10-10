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‏"يونامي" تستذكر الانتخابات العراقية بخيبة أمل وتحذر السياسيين: تحملوا المسؤولية

Category: سیاسة

Date: 2022-10-10T05:14:07+0000
‏"يونامي" تستذكر الانتخابات العراقية بخيبة أمل وتحذر السياسيين: تحملوا المسؤولية

شفق نيوز/ أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق ‏"يونامي"، اليوم الاثنين،  بياناً بمناسبة مرور عام على الانتخابات العامة في البلاد،مشيرة الى أنها ولدت "خيبة أمل وانقسامات مريرية"، فيما دعت القوى السياسية الى تحمل مسؤوليتها والانخراط في حوار غير مشروط.

وقال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، وحمل عنوان "بعد عام على انتخابات أجريت بصعوبة بالغة.. حان وقت العمل"، موضحة أن "العراقيين توجهوا قبل عام إلى صناديق الاقتراع على أمل رسم مستقبل جديد لبلادهم".

وأضافت أن "الانتخابات أجريت بصعوبة بالغة، والتي جاءت نتيجة للضغط الشعبي من خلال احتجاجات حفت أرجاء البلاد ولقي فيها عدة مئات من الشباب العراقيين حتفهم وأصيب الآلاف".

وتابعت، "للأسف، تلك الممارسة الديمقراطية أعقبتها سياسات انقسامية ولدت خيبة أمل عامة ومريرة"، مضيفة "اليوم ليس لدى العراق الكثير من الوقت. فالأزمة التي طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار والأحداث الأخيرة دليل على ذلك، كما أنها تهدد أيضا سبل عيش المواطنين".

وشددت يونامي، على أن "إقرار ميزانية 2023 قبل نهاية العام بات امراً ملحاً"، مؤكدة أنها "بذلت جهوداً دؤوبة في الأسابيع والأشهر الماضية لجميع الجهات الفاعلة للشروع في طريق نحو الاستقرار السياسي ولكن دون جدوى".

وقالت يونامي أيضا، "حان الوقت الآن بأن تتحمل الطبقة السياسية المسؤولية ومطابقة الأقوال مع الأفعال"، داعية "الجهات الفاعلة كافة إلى الانخراط في حوار دون شروط مسبقة والاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن ألا وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة"، مشددة "لقد حان وقت العمل الآن".

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