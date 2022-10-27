يونامي تذكر حكومة السوداني: أمامكم تحديات خطيرة

شفق نيوز/ رحبت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، يوم الخميس، بمنح مجلس النواب العراقي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، وفيما أشارت إلى أن الحكومة أمامها العديد من التحديات، أكدت في الوقت نفسه جملة معالجات لمختلف المشاكل العراقية في مقدمتها الفساد والاصلاح.

وقالت البعثة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نرحب بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ويمثل إكمال تشكيلته الوزارية سريعاً الآن الخطوة الأساسية التالية".

وأشار إلى أن "الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات الخطيرة التي تتطلب إجراءات حاسمة، وسيشمل ذلك معالجة الفساد الممنهج في العراق وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها وتقديم الخدمات المناسبة لجميع المواطنين".

وشددت البعثة الأممية على "تنويع الاقتصاد وتشجيع المشاركة الهادفة للمرأة والشباب ومعالجة آثار تغير المناخ وإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة وكبح جماح الجهات المسلحة غير الحكومية مع بسط سلطة الدولة".

وختمت بالقول "سوف تثبت أهمية تصميم جميع الأطياف على تقديم حلول ملموسة. وتؤكد الأمم المتحدة من جديد التزامها الثابت بدعم العراق حكومة وشعباً".

وعقد مجلس النواب العراقي مساء اليوم الخميس جلسة صوّت خلالها على منح الثقة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزراء حكومته، وكذلك المنهاج الحكومي الذي عرضه في الجلسة كبرنامج عمل.