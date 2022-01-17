يونامي تدين تفجيرات بغداد وتحث على "ضبط النفس"

شفق نيوز/ أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، يوم الاثنين، التفجيرات الاخيرة التي ضربت العاصمة العراقية بغداد، داعية السلطات الى محاسبة الجناة.

وذكر الحساب الرسمي لبعثة يونامي في موقع تويتر، عبر تغريدة بثلاث لغات (الانكليزية والعربية والكوردية)، أن البعثة تدين بشدة التفجيرات التي وقعت في الأيام الأخيرة في بغداد"، داعية "السلطات إلى محاسبة الجناة".

كما حث البعثة، من وصفتهم "الأطراف المعنية على مواجهة تلك المحاولات السافرة لزعزعة الاستقرار عن طريق التحلي بضبط النفس وتكثيف الحوار للتصدي لأزمات العراق".

واستهدفت عبوتين ناسفتين، ليلة امس الاحد، مصرفين أهليين وسط بغداد (يملكهما رجال أعمال من اقليم كوردستان)

وبحسب بيان لخلية الاعلام الامني العراقي، فأن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في "حادثين متزامنين" بمنطقة الكرادة وسط بغداد الأول إنفجار عبوة صوتية على مصرف جيهان قرب المسرح الوطني، والثاني كان عبارة عن إنفجار عبوة صوتية أيضاً استهدفت مصرف كوردستان بالقرب من ساحة الواثق، وأسفر الحادثان عن إصابة مواطنين اثنين بجروح طفيفة