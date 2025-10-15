"يونامي" تدين "اغتيال المشهداني" وتدعو لمحاسبة الجناة

شفق نيوز- بغداد

دانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، يوم الأربعاء، مقتل عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني، داعية إلى إجراء تحقيق عاجل لمحاسبة مرتكبي الجريمة.

وقالت يونامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "ندين التفجير الذي استهدف سيارة في منطقة الطارمية شمال بغداد اليوم، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025، والذي أدى إلى مقتل العضو في مجلس محافظة بغداد والمرشح في انتخابات مجلس النواب صفاء المشهداني وإصابة أربعة أشخاص آخرين كانوا برفقته، بحسب التقارير".

ودعت بعثة يونامي، السلطات العراقية إلى "إجراء تحقيق عاجل وشفاف لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة".

وفجر اليوم الأربعاء، قُتل عضو مجلس محافظة بغداد عن تحالف "السيادة" صفاء المشهداني، واثنين من مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة استهدف عجلة كانت تقلهم في قضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية، بحسب ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز في وقت سابق.

في حين كشف مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد "صفاء المشهداني"، مبيناً أن التفجير حصل عقب مباراة المنتخب العراقي مع نظيره السعودي بساعات، نافياً مقتل مرافقيه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المشهداني لم يفارق الحياة في لحظة التفجير وبقي على قيد الحياة وحاول مرافقوه انتشاله وسحبه من السيارة إلا أنهم لم يستطيعوا ذلك فقال لهم (أتركوني)".

وأضاف أن "المشهداني كان يجلس مساء أمس الثلاثاء في أحد المطاعم غرب العاصمة لمشاهدة مباراة المنتخب العراقي بصحبة أربعة أشخاص"، مرجحاً أن "زرع العبوة اللاصقة تم خلال ركنه العجلة أمام المطعم".

وتابع المصدر: "العبوة أُلصقت بدقة تحت مقعد الراكب (جنب السائق) لدرجة أن من كانوا مع صفاء المشهداني لم يتعرضوا سوى لإصابات طفيفة، وأحدهم تمكن من كسر زجاج السيارة بقدميه والخروج منها وفتح طريق لخروج الآخرين".

وأكد المصدر أن "جثة المشهداني وصلت إلى دائرة الطب العدلي شبه ممزقة وعليها آثار حروق كبيرة".

ووجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل فريق عمل جنائي مشترك للتحقيق في ملابسات الحادث.

ونعت عشيرة "البوحجازي" عضو مجلس محافظة بغداد صفاء حسين المشهداني، الذي قالت في بيان اليوم، إنه قُتل إثر انفجار عبوة لاصقة استهدفت عجلته في قضاء الطارمية.

كما أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني في بيان، حادثة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد، ومرشح تحالف "السيادة" صفاء المشهدانيّ، ودعا الحكومة والجهات الأمنية المتخصصة إلى ضرورة القيام بالإجراءات التحقيقية اللازمة؛ وتشكيل لجنة تتولّى التحقيق في هذه "الجريمة البشعة، لمعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة؛ لينالوا جزاءهم".