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يونامي تدعو لإيجاد "إرادة جماعية صادقة" لإنهاء الجمود السياسي في العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-05-02T14:43:40+0000
يونامي تدعو لإيجاد "إرادة جماعية صادقة" لإنهاء الجمود السياسي في العراق

شفق نيوز/ اكدت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، يوم الاثنين، على اهمية وجود إرادة جماعية صادقة لانهاء الجمود السياسي في البلاد، داعية القادة العراقيين الى الاتفاق على تشكيل الحكومة "بلا تأخير".

وقالت البعثة في برقية تهنئة بعيد الفطر، وردت لوكالة شفق نيوز "بهذا العيد نؤكد أهمية تجاوز الجمود السياسي لما فيه مصلحة لكل العراقيين، واذ تفاقم اوجه ضعف كبيرة على الصعيد المحلي بسبب الاثار المستمرة للجائحة والتوترات الجيوسياسية العالمية، ينبغي ان تسود الآن ارادة جماعية صادقة لحل الخلافات السياسية لكي تمضي البلاد قدما وتفي باحتياجات مواطنيها".

وحثت البعثة القادة السياسيين في العراق على "تحمل مسؤولياتهم والاسراع في عملية تشكيل الحكومة ومراعاة الاطر الزمنية الدستورية، والاتفاق دون مزيد من التأخر على حكومة قادرة على نحو سريع وحاسم لمعالجة قائمة العراق الطويلة للاولويات المحلية العالقة".

ويدخل العراق في ظل "انسداد سياسي" بين كتله السياسية في ظل رغبة بتشكيل حكومة اغلبية وطنية يقابلها جهة أخرى تدعو لتشكيل حكومة توافقية مع التزام كل جهة بمطلبها وهو ما تعذر فيه نجاح أي مسعى لتشكيل الحكومة حتى الآن.

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