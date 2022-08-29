"يونامي" تدعو إلى "إخلاء المباني الحكومية" وتصف أحداث الخضراء بالتصعيد الخطير

شفق نيوز/ دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، يوم الاثنين، المتظاهرين إلى إخلاء المباني والمؤسسات الحكومية ومغادرة المنطقة الخضراء، مشددة على ضرورة التهدئة وعدم الانجرار لتطورات يصعب إيقافها.

وقالت البعثة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ندعو جميع المتظاهرين إلى مغادرة منطقة بغداد الدولية على الفور، وإخلاء جميع المباني الحكومية والسماح للحكومة بمواصلة مسؤولياتها في إدارة الدولة لخدمة العراق".

وأشارت إلى أن "تطورات اليوم تصعيد خطير للغاية، يجب أن تعمل مؤسسات الدولة دون عوائق لخدمة الشعب العراقي في جميع الظروف وفي جميع الأوقات، وسيتبين الآن أن احترام النظام الدستوري أمر حيوي".

وحثت بعثة الأمم المتحدة "الجميع على التحلي بالسلام والتعاون مع قوات الأمن والامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى سلسلة من الأحداث لا يمكن وقفها".

ودعت جميع الأطراف السياسية إلى "العمل على تهدئة التوترات واللجوء إلى الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات، إذ لا يمكن أن يكون العراقيين رهينة وضع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن تحمله، إن بقاء الدولة ذاته على المحك".

وفي وقت سابق اليوم حوّل أنصار التيار الصدري اعتصامهم في المنطقة الخضراء إلى اقتحام القصر الحكومي والانتشار بشكل مكثف بالقرب من مؤسسات حكومية، وذلك بعد أن أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به.