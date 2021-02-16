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"يونامي" تدعو لضبط النفس: هجوم أربيل عمل متهور يشكل تهديداً خطيراً

Category: سیاسة

Date: 2021-02-16T09:05:00+0000
"يونامي" تدعو لضبط النفس: هجوم أربيل عمل متهور يشكل تهديداً خطيراً

شفق نيوز/ أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق- يونامي- يوم الثلاثاء، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل، وأحياء سكنية في عاصمة إقليم كوردستان، وتسبب بمقتل شخص وإصابة تسعة آخرين.

وقالت البعثة الأممية في بيان ”نشجب الهجوم الصاروخي المميت على أربيل، إن مثل هذه الأعمال الشنيعة المتهورة تشكل تهديدات خطيرة للاستقرار“.

وأضافت أنه ”يجب حماية العراق من الخصامات (الخارجية)، وندعو إلى ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة“.

وأكد التحالف الدولي في العراق، أن الهجوم الذي استهدف أربيل تم عبر 14 صاروخاً عيار 107 ملم، تسبب بمقتل مقاول مدني واحد (ليس أمريكيًا)، وأصيب 9 (8 مقاولين مدنيين وجندي أمريكي).

 

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