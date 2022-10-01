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يونامي تدعو الى الامتناع عن "العنف التصعيد" وتوجه رسالة الى القوات العراقية

Category: سیاسة

Date: 2022-10-01T14:41:05+0000
يونامي تدعو الى الامتناع عن "العنف التصعيد" وتوجه رسالة الى القوات العراقية

شفق نيوز/ دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، يوم السبت، الى الامتناع عن "العنف التصعيد"، كما أشادت في ذات الوقت بالقوات العراقية.

وقالت يونامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ونحن نستذكر ضحايا تشرين الأول/ أكتوبر 2019، نجدد التأكيد أن الحق في الاحتجاج السلمي أمرٌ أساسيٌ في الديمقراطية".

وأضافت، "إذ نحيّي قوات الأمن العراقية على تعاملها بمهنية مع الاحتجاجات الحالية حتى الآن، ندعو الجميع إلى الامتناع عن العنف ومنع التصعيد".

وشهدت العاصمة بغداد، وعدد من محافظات الوسط والجنوب، صباح اليوم السبت، انطلاق تظاهرات حاشدة في الذكرى الثالثة لاحتجاجات "تشرين" العام 2019.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، حشود المتظاهرين بالقرب من حواجز الصد على جسر الجمهورية، من جهة ساحة التحرير وسط العاصمة.

ورصدت عدسة وكالتنا، إطلاق قوات الأمن العراقية قنابل الدخانيات والغاز المسيل للدموع، في محاولة لإبعاد المتظاهرين من الجسر.

ورفع المحتجون عدداً من المطالب هي ذاتها التي رُفعت في العام 2019، محذرين من استمرار شيطنة القوى المدنية والوطنية، من قبل أحزاب السلطة.

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