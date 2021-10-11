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يونامي: الانتخابات العراقية وسيلة لتحقيق هدف وهو تحسين إدارة الحكم

Category: سیاسة

Date: 2021-10-11T17:06:43+0000
يونامي: الانتخابات العراقية وسيلة لتحقيق هدف وهو تحسين إدارة الحكم

شفق نيوز/ شددت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، مساء اليوم الاثنين، على أن الانتخابات البرلمانية العراقية "وسيلة" لتحقيق الهدف الأساس وهو تحسين إدارة الحكم في البلاد، معتبرة أن الاقتراع كان "يوماً لجميع العراقيين".

وقالت البعثة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أكّدنا مراراً، الانتخابات ليست هدفاً بحدّ ذاتها. إنها وسيلةٌ لتحقيق غاية، وهذه الغاية هي تحسين إدارة الحكم. والشعب العراقي لا يستحق أقل من ذلك. والوقت هو جوهر المسألة".

وأضافت "كان العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر يوماً لجميع العراقيين. ويسعدنا أن نلاحظ أن الانتخابات جرت بسلاسةٍ وشهدت تحسيناتٍ فنيةٍ وإجرائيةٍ كبيرة، على الرغم من أن الإقبال كان مخيباً للآمال بالنسبة للكثيرين".

وأشارت إلى أنه "المهم أيضاً أن نُدرك أهمية انتخابات يوم الأمس بأنها تحقيق لمطلبٍ لطالما عبّر عنه العراقيون على مدى عامين، وأنها الانتخابات الخامسة في تاريخ الديمقراطية العراقية الفتيّة".

وتابعت البعثة "لقد وقفت الأمم المتحدة إلى جانب جميع العراقيين، قبل وخلال يوم الانتخابات، وستواصل ذلك في قادم الأيام".

وختمت (يونامي) بيانها بالقول إنّ "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تستحق الإشادة بعملها الجاد لتنظيم انتخابات الأمس. كما نُشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها قوات الأمن العراقية يوم الاقتراع".

وفي وقت سابق اليوم، أشاد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، بالانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت أمس، فيما دعا الاطراف الفائزة بمجلس النواب الجديد إلى الالتزام بتوقيات تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير "يُثني على نساء ورجال العراق لتصميمهم على إسماع صوتهم عبر صناديق الاقتراع في 10 تشرين الأول/ أكتوبر".

وحثّ الأمين العام "أصحاب الشأن كافة على التحلي بالصبر والاحترام للجدول الزمني الانتخابي بينما تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجدولة النتائج، لحلّ أية نزاعاتٍ انتخابية قد تنشأ من خلال القنوات القانونية المعمول بها، وإكمال العملية الانتخابية من خلال تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن".

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