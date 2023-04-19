"يهتم بالفيس بوك".. البرلمان العراقي يستضيف وزير الداخلية بسؤال واحد

شفق نيوز/ وجه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، باستضافة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بعد عطلة عيد الفطر وتوجيه سؤال شفوي واحد له حول سيارته "المظللة".

وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان التي عقدت في ساعة متأخرة من ليلة أمس، إن وزير الداخلية شخصية تهتم بالإعلام والفيسبوك"، مضيفا "سيتم إستضافة وزير الداخلية بعد العيد مباشرة وتوجيه سؤال شفوي له ليرد عليه هنا".

وبين الحلبوسي، أن "السؤال يتضمن هل إن سيارتك مظللة أم لا وما الفائدة من ذلك"، موضحا أن "سؤالا آخرا يوجه إلى السلطة التنفيذية وهو هل اتخذت الإجراءات القانونية بحق من أصدر التصريحات (حول السيارات المظللة) ومن روج لها".

وتابع قائلا "يوم أمس وقعت سؤالا شفويا ايضا معنون الى وزير الداخلية يتعلق بالمخالفات في وزارة الداخلية"، مجددا القول بأن "وزير الداخلية يهتم كثيرا بالإعلام والفيسبوك".

وجاء توجيه الحلبوسي اثر مداخلة للنائب يوسف الكلابي طالب فيها باستضافة الوزير وقادة أمنيين، حيث اتهم خلال مداخلته، بعض مؤسسات الدولة والسلطة التنفيذية وبعض المؤسسات الاعلامية بقيامها بالانتهاك الصارخ لأعضاء مجلس النواب، مضيفا أن أحد الضباط قام بالتهكم على احدى العجلات باعتبارها مظللة رغم إظهار النائب كتاب التخويل الرسمي.

وأشار إلى أن ما يحدث هو استهداف لمجلس النواب الغاية منه انتهاك السلطة الرقابية التي منحت لأعضاء المجلس، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تصويبا لعمل السلطات كافة في البلد.

وتابع قائلا، أصبح أعضاء مجلس النواب اليوم ميزة يقوم بها مقدم البرامج للسلطة التنفيذية ليهين بها النائب دون أن يرد عليها أحد، مطالبا باستضافة وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد وقيادة العمليات المشتركة ومدير المرور العامة