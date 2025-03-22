ينتمون لـ"دالتون".. القبض على مهاجمي القنصلية العراقية في إسطنبول

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "الصباح" التركية، يوم السبت، بأن السلطات الأمنية ألقت القبض على منفذي الهجوم الذي استهدف مبنى القنصلية العراقية في إسطنبول.

وأضافت الصحيفة، أن "فرق إدارة مكافحة الجريمة المنظمة باشرت التحقيق فور وقوع الحادث، وتمكنت من القبض على المنفذين بعد تعرضهما لحادث أثناء محاولتهما الفرار".

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ينتميان لعصابة تُعرف باسم "دالتون"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، بحسب الصحيفة.

ووفقا للاعلام التركي، فإن هذه العصابة نفذت الهجوم انتقاماً لاعتقال زعيمها خلال وقت سابق في العراق، كونه مطلوباً للانتربول.

‏وزعيم هذه العصابة يدعى "احمد مصطفى تيمو" صادرة بحقه نشرة حمراء من الإنتربول الدولي لارتكابه 31 جريمة مختلفة في تركيا.

وكان المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي، في وقت سابق من اليوم، أن أشخاصاً مجهولين على متن دراجة نارية، أطلقوا النار على مبنى القنصلية العامة العراقية بإسطنبول خلال ساعات مساء يوم أمس الجمعة.

وقال كتشالي، في بيان، ان الحادث لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية، وفقا لوكالة "الأناضول" الرسمية التركية.

وأوضح أن وحدات الأمن تجري التحريات اللازمة بدقة، كما يجري العمل على تحديد هوية الجناة، وسيتم تقديمهم إلى العدالة.

وأكد كتشالي، على وجود تواصل دائم مع السلطات العراقية بشأن الحادث، مشيرا إلى اتخاذ السلطات التركية كافة التدابير اللازمة لأمن البعثات الدبلوماسية العراقية في أنقرة وإسطنبول وغازي عنتاب.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت، مساء الجمعة، تعرض القنصلية العراقية في مدينة اسطنبول التركية، إلى هجوم مسلح وإطلاق نار على مبناها.

وقالت الخارجية في بيان، إن "مبنى القنصلية العراقية في إسطنبول، تعرض عند الساعة التاسعة من مساء أمس الجمعة، لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية، حيث استخدموا سلاحاً من نوع (كلاشينكوف) وأطلقوا ثماني رصاصات على واجهة المبنى قبل أن يلوذوا بالفرار".

وأضافت أن "القنصل العام العراقي وممثلي القنصلية توجهوا إلى الموقع للوقوف على تفاصيل الحادث، حيث قامت السلطات الأمنية التركية بإغلاق الشارع المحيط بالقنصلية وشرعت في إجراءات التحقيق وجمع الأدلة، وذلك بحضور ممثلي البعثة الدبلوماسية العراقية".